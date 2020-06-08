Сотрудники ГУ МЧС по региону мониторят ситуацию с паводками

После того, как в водоемах Брянщины наблюдался подъем уровня воды из-за прошедших на прощлой неделе ливней, сотрудники регионального ГУ МЧС начали мониторить ситуацию на предмет вероятности паводков. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

За ситуацией следят с помощью дронов, взаимодействуют также со старшими населенных пунктов в районах, где наиболее вероятны паводки — Дубровском, Рогнединском и Дятьковском. В частности, были уточнены контакты жителей, домовладения которых рискуют быть подтопленными в случае подъема воды первыми.

Уровень основных рек региона остается ниже пойменных отметок, а вероятность его повышения с приходом в регион аномальной жары снизилась. Но сотрудники ГУ МЧС продолжают отслеживать ситуацию.