Брянцы успеют полюбоваться инсталяциями ко Дню Победы
У брянцев, получивших возможность гулять с переходом к первому этапу отмены коронавирусных ограничений, будет возможность полюбоваться на праздничные инсталяции, которыми город был украшен ко Дню Победы. Ведь большинство из них могли увидеть их только на фото, вынужденно оставаясь дома в условиях самоизоляции. Об этом сообщила мэрия города.
Городские власти оставили для них также возможность сфотографироваться с военной техникой, созданной компьютерной программой по технологии дополненной реальности. Такие объекты находятся на площадях Ленина и Партизан и Кургане Бессмертия. Чтобы сделать снимок, надо воспользоваться инструкцией, размещенной рядом с каждым объектом на специальной табличке.
По вечерам включаются также световые инсталяции, которые в сумерках выглядят особенно эффектно.
Возможность гулять с соблюдением масочного режима, социальной дистанции и компаниями не больше двух человек брянцы получили со вторника.
Ранее мы сообщили, что в Советском районе 10, 16 и 18 июня будет ограничено движения на время репетиций Парада Победы, который пройдет 24 июня на Кургане Бессмертия.
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