На Севской улице Брянска идет капитальный ремонт

На Севской улице в Фокинском районе продолжается капитальный ремонт. Об этом в среду сообщила мэрия Брянска.

Работы подрядчик начал с бетонирования опор для светодиодных светильников. Но очереди также планиурется сфрезировать старый и постелить новый асфальт, построить тротуары, нанести разметку и выполнить общее благоустройство.

Ремонт идет в границах от Транспортной улицы до Дзержинского. Работы на участке протяженностью ровно 1км обойдутся в 10 млн рублей.

Всего в Брянске в рамках нацпроекта строительства качественных и безопасных дорог в этом году капитально отремонтируют 32 км улиц. На это выделено 760 млн рублей.