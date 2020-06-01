В Брасовском районе обеспечат пожарными извещателями 24 многодетных семьи

Спасатели Брасовского района в ближайшее время установят дымовые пожарные извещатели в домах 24 многодетных семей, проживающих в районе. Об этом в среду сообщило региональное ГУ МЧС.

Пожарным извещателем называется прибор, который при появлении в помещении дыма начинает издавать громкие звуки и отправляет на мобильный телефон хозяина сообщение о пожарной тревоге посредством звонка или смс. Использование таких приборов в жилых домах считается эффективной мерой по профилактике и обнаружению пожаров.

Сотрудниики ГУ МЧС обошли семьи, где планируется установить извещатели. Хозяев проинструктировали, что делать, когда сработает прибор, рассказали им о правилах поведения при пожаре, вручили памятки о пожарной безопасности и уточнили информацию, которая нужна для бесперебойной передачи сигнала извещателя.

ГУ МЧС устанавливает извещатели в домах многодетных семей региона совместно с региональным департаментом социальной и демографической политики. Такими приборами оснащены уже 463 дома.