«Чистая планета» продолжает украшать спецтехнику детскими рисунками

Региональный оператор по обращению с ТКО продолжает наносить на борта спецтехники для раздельного сбора отходов агитационные плакаты на экологическую тему, которые нарисовали школьники Брянской области. Так АО «Чистая планета» продолжает воспитывать и у взрослых, и у детей бережное отношение к окружающему миру.

Сегодня еще на двух спецмашинах, которые занимаются сбором вторсырья, появились яркие детские рисунки. На этот раз борта спецмашин украсили работы школьников из унечского района – семиклассника школы-интерната Максима Блошенкова и пятиклассницы из деревни Березино Ангелины Бурмаковой. Эти дети приняли участие в конкурсе плакатов на экологическую тему среди школьников старшего возраста «Город, в котором я хочу жить!», который региональный оператор по обращению с ТКО провел вместе с Департаментом образования и науки Брянской области.

Чтобы все жители могли увидеть, как дети и подростки видят экологические проблемы и что предлагают всем делать для поддержания чистоты, региональный оператор организовал в своем офисе постоянную выставку детских работ. А лучшие детские рисунки с указанием имени автора теперь в Брянске наносят на борта мусоровозов в качестве агитации за бережное отношение к окружающему миру.