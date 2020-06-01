В Гордеевском районе чиновники неправильно задекларировали доходы

Гордеевская районная прокуратура выявила целый букет нарушений при декларированни доходов и имущества за прошлый год чиновниками администрации района.

Более семи сотрудников районной администрации не включили в справки о доходах сведения о счетах, которые принадлежат им самим и членам их семей.

Были выявлены случаи невнесения в декларации имущества и отражения в них более низкого дохода, чем по данным налоговой инспекции.

Выявлены также прецеденты отражения неполных сведений о правоустанавливающих документах на имущество чиновников и доли в нем и видах банковских счетов, что в надзорном ведомстве связывают с ненадлежащей работой кадровой службы.

Руководство районной администрации получило представление об устранении выявленных нарушений.