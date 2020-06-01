Синоптики пообещали брянцам дождливые и прохладные выходные
Установившаяся в регионе с начала недели аномальная жара закончится в субботу, обещают синоптики. На выходные они прогнозируют вторжение в регион холодных масс воздуха из Арктики.
В субботу и воскресенье столбик термометра не будет подниматься выше плюс 18-19 днем и плюс 14 ночью. А вместе с прохладой в регион придут ветер и дождь.
К понедельнику дневная температура воздуха повысится до 24-25 градусов.
На этой неделе ГУ МЧС по региону и мэрия Брянска предупреждали брянцев о возможности нештатных ситуаций, вызванных аномальной жарой, и призывали к осторожности. Жители региона искали спасения от зноя, в частности, на пляжах, хотя официально они остаются закрытыми.
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