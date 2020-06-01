Брянский Клуб любителей истории родного края выпустил брошюру об Алексее Толстом

Клуб любителей истории родного края выпустил брошюру «Этапы жизни и творческой биографии А.К. Толстого». Об этом сообщается на его странице во ВКонтакте.

Брошюра выпущена в рамках проекта «Певец, держащий стяг во имя красоты...» с испольщование гранта президента РФ на развитие гражданского общества и рассказывает об основных жизненных и творческих этапах писателя. Издание ориентировано на широкий круг читателей, в первую очередь, молодежь.

В клубе считают, что знакомство с биографией Алексея Толстого будет способствовать приобщению молодых брянцев к духовным и культурным традициям страны и региона.