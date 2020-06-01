В Жирятине прокуратура потребовала от властей навести порядок на мусорной площадке

Жирятинская районная прокуратура выявила нарушения на контейнерной площадке для отходов в селе Княвичи. Об этом сообщила в четверг областная прокуратура.

Проверка показала, что площадка не огорожена, не имеет твердого водонепроницаемого основания из асфальта или бетона и не обсажена зелеными насажениями.

Надзорное ведомства направила в суд три иска с требованиями понудить районную администрацию навести порядок на площадке. Все они удовлетворены, и теперь прокуратура взяла на контроль их исполнение.