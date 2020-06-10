Ботанический сад имени Гроздова поделился фотографиями цветов

Ботанический сад имени Гроздова при БГИТУ поделился на своей странице во ВКонтакте фотографиями распустившихся цветов. На снимках, как сказано в комментарии к публикации, запечатлены, в частности, роза колючейшая и роза иглистая.

«Ароматные красавицы в летней композиции», — написали представители ботанического сада.

Комментаторы подтверждают, что запах от цветов и правда незабываемый.

Ботанический сад остается закрытым для посещений, несмотря на послабление режима самоизоляции. Ведь они возможны только в составе экскурсионной группы. А хотя брянцам и разрешены прогулки, но в компании не больше двух человек и с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.