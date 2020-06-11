РЖД возобновит прямые поезда из Брянска в Имеритинский курорт и Анапу

РЖД возобновляет ряд прямых поездов, которые пришлось отменить из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил официальный сайт холдинга. Всего они должны совершить более 1,5 тыс. рейсов.

В частности, 30 рейсов в сутки будут совершать «Сапсаны», курсирующий между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом.

Для брянцев возобновление отмененных поездов означает, в частности, возрождение маршрутов Брянск — Имеритинский курорт (Сочи) и Смоленск — Брянск — Анапа. Добираться напрямую на отечественные черноморские курорты жители региона смогут с третьей декады июня.