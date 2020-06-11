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На Брянщине возобновили прямое сообщение между Брянским районом и городом Сельцо

Опубликовано Сегодня, 12:03

На Брянщине завершился ремонт моста, который соединяет Брянский район и город Сельцо. Это позволило возобновить по нему движение и возобновить сообщение между этими административными единицами напрямую, а не в объезд.

На мосту строители в процессе ремонта заменили устаревший пролет новым.

Работы организовали администрация города Сельцо и местный дом быта.

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