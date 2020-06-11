В лесу под Добрунью брянчанка встретила семейство лосей

Участница сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте поделилась фотографией лосей, которых в воскресенье встретила в лесу в окрестностях Добруни.

«Вчерашняя прогулка по лесу в Добруни. Три вот таких красавцев встретились нам. Вроде как семья. Ушли тихо не стали пугать», — написала она.

Активного обсуждения снимков в группе пока нет, но более 600 участников поставили публикации лайк.