РЖД отменили электрички между Брянском и Унечей

Брянский филиал Московской железной дороги отменяет в отдельные дни два пригородных поезда, курсирующих между областным центром и Унечей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба холдинга РЖД.

Отменяются поезда Брянск — Унеча, отправляющийся в 8:59, и обратный, отправляющийся из Унечи в 11:58.

Они не будут курсировать 16, 18, 23, 25 и 30 июня из-за ремонта железнодорожного моста на однопутном участке железной дороги между Полужьем и Выгоничами.