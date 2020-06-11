В Дятьковском районе прокуратура наказала предприятие за сброс сточных вод в пруд

Природохранная прокуратура выявила факт несанкционированного загрязнения пруда в поселке Бытощь Дятьковского района. Об этом сообщила в понедельник прокуратура Брянской области.

Прокурорская проверка показала, что расположенное в поселке предприятие по производству стеклянных микросфер, которые используются в дорожной разметке, имея закрытую сеть дождевой канализации, сбрасывает воду из нее через трубу в пруд на реке Бытошка. Разрешения на сброс сточных вод в открытый водный объект у компании при этом нет.

Надзорное ведомство возбудило административные дела на само предприятие и его ответственного сотрудника и вынесло представление об устранении выявленных нарушений, исполнение которого держит на контроле. Компании и должностному лицу придется отвечать за самозахват пруда и сокрытие информации о загрязнении окружающей среды.