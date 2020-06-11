В Центре подготовки церковных специалистов завершился учебный год
Выдать 13 Аттестатов об окончании Центра и 11 Удостоверений учащимся, прошедшим обучение на курсах Уставщиков-псаломщиков – такое решение, согласно информации пресс-службы Брянской Епархии, принял Педагогический совет Центра подготовки церковных специалистов.
Из-за эпидемии коронавируса Центру пришлось перевести образовательный процесс на дистанционный режим. И хотя учиться в таком режиме было сложно, итоги летней экзаменационной сессии совет признал удовлетворительными. Большинство учащихся благополучно прошли итоговую аттестацию или перешли на следующий курс.
Есть и отстающие: 6 человек переведены на следующий курс условно, поскольку имеют задолженности. Правда, по уважительным причинам. Но если в начале следующего учебного года они их не погасят, будут отчислены.
Итоговое заседание педагогического совета также прошло в формате видеоконференции.
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