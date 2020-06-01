Признавать брянцев нуждающимися в социальном обслуживании будут КЦСО

На состоявшемся на днях заседании областной Думы депутаты приняли поправку в региональный закон о полномочиях губернатора и органов социальной защиты населения региона, которая упрощает процедуру признания жителей Брянщины нуждающимися в социальном обслуживании.

Полномочия по признанию человека нуждающимся в этой мере поддержки делегируются на самое низовое звено — непосредственно комплексным центрам социального обслуживания населения, которые подведомствены областному департаменту семьи, социальной и демографической политики.

Поправка прошла все три чтения.