Признавать брянцев нуждающимися в социальном обслуживании будут КЦСО
На состоявшемся на днях заседании областной Думы депутаты приняли поправку в региональный закон о полномочиях губернатора и органов социальной защиты населения региона, которая упрощает процедуру признания жителей Брянщины нуждающимися в социальном обслуживании.
Полномочия по признанию человека нуждающимся в этой мере поддержки делегируются на самое низовое звено — непосредственно комплексным центрам социального обслуживания населения, которые подведомствены областному департаменту семьи, социальной и демографической политики.
Поправка прошла все три чтения.
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