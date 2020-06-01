Истощенная девочка с Флотского переулка пошла на поправку
Региональный детский омбудсмен Инна Мухина навестила находящуюся в детской областной больнице семилетнюю Иру, которую ранее с обмороженными ногами и в состоянии крайнего истощения изъяли у приемной семьи из дома в Флотском переулке Брянска.
«Наша Ириша успешно проходит восстановительный курс в детской областной больнице. Рядом внимательный медицинский персонал. Когда в очередной раз приехала к ней, девчушка спала в своей кроватке и улыбалась во сне. Она постепенно привыкает к дневному сну и восстанавливает силы.
И снова есть повод радоваться: девочка (с учетом маленького роста) весит почти 12 кг и, конечно, стала выглядеть крепче, на лице появились пухленькие щечки. Ирочка порадовала тем, что сама старается держать ложку и кушать любимую кашку. В общем, растем и развиваемся!
В ближайшие дни Ирочка пройдет психолого-медико-педагогическую комиссию, после чего будет определен дальнейший образовательный маршрут ребеночка», — сообщается на официальном сайте детского омбусмена.
После изъятия Иры из приемной семьи ситуацию взяла на контроль также федеральный уполномоченный по правам ребенка, а об Ире рассказали федеральные СМИ. В частности, одно из них дало в эфир комментарий приемного отца девочки, который признался, что не кормил ребенка, так как ушел в запой, а жена с родными детьми ушла от него из-за постоянного пьянства.
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