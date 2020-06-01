В Брянске стал платным отдых на берегу озера ДСК

Участник сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте во вторник опубликовал фотографии КПП при входе на пляж у озера ДСК.

«Озеро «ДСК» в Володарском районе. Платный проход даже просто к берегу, без аренды беседок. Взнос добровольный, но «шлагбаум» открывают только после оплаты. Как считаете, правомерно ли это?», — написал он.

Комментаторы советуют, раз взнос добровольный, но без оплаты не пускают, жаловаться в полицию или прокуратуру. А самые радикальные предлагают просто разнести импровизированный шлагбаум, преграждающий вход на пляж.