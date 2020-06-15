Прокуратура требует от властей Фокино признать многоквартирный дом аварийным

Прокуратура города Дятьково направила в суд иск, в котором требует от властей города Фокино оценить на предмет аварийности один из жилых домов. Об этом сообщила прокуратура Брянской области.

В надзорное ведомство подала жалобу жительница улицы Гагарина в Фокино. Она написала, что несмотря на то, что ее дом не отвечает техническим требованиям, городские власти не спешат провести его обследование на предмет признания дома аварийным.

На основании жалобы прокуратура провела проверку, которая показала, что администрация города исполняет свои обязанности ненадлежащим образом.