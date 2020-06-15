Прокуратура требует от властей Фокино признать многоквартирный дом аварийным
Прокуратура города Дятьково направила в суд иск, в котором требует от властей города Фокино оценить на предмет аварийности один из жилых домов. Об этом сообщила прокуратура Брянской области.
В надзорное ведомство подала жалобу жительница улицы Гагарина в Фокино. Она написала, что несмотря на то, что ее дом не отвечает техническим требованиям, городские власти не спешат провести его обследование на предмет признания дома аварийным.
На основании жалобы прокуратура провела проверку, которая показала, что администрация города исполняет свои обязанности ненадлежащим образом.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
18 июня платформа КАРОАрт.LIVE и `видеосервис Wink представят фильм «Основатель» режиссера Джон Ли Хэнкока, рассказывающий яркую и загадочную историю создания всемирно известной сети ресторанов McDonald’s. В главной роли — номинант на премию «Оскар» Майкл Китон. В онлайн-прокат картину выпустит кинопрокатная компания Capella Film.
Железнодорожники продолжают ремонтно-путевую кампанию на Унечском направлении Брянского региона МЖД. Работы направлены обеспечение безопасности и надежности перевозок.
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию в регионах своей операционной ответственности проекта «Цифровой РЭС. Реконструкция и автоматизация распределительной сети» - одного из ключевых компонентов первого этапа концепции цифровой трансформации. Проект предполагает построение в районах электрических сетей системы дистанционного управления распределительной сетью с высоким уровнем автоматизации (комплексная автоматизация распредсети), обеспечивающей наблюдаемость в режиме реального времени параметров процесса передачи и потребления электроэнергии и позволяющей реализовать функции самодиагностики и самовосстановления, а также комплексной системы интеллектуального учёта электроэнергии.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.