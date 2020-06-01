В Брянске прошел тест-драйв мусоровоз из Смоленска
В нашем городе побывали представители смоленского предприятия KDM, на котором производят технику для транспортирования отходов. Они встретились с руководством регионального оператора по обращению с ТКО и ведущими брянскими компаниями-перевозчиками.
— Качество предоставляемой услуги по вывозу мусора зависит не только от грамотно выстроенной логистики, но и от техники, которая собирает отходы. Поэтому региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области и транспортные компании, занимающиеся вывозом мусора, постоянно обновляют автопарк для улучшения качества обслуживания населения. Но далеко не каждый мусоровоз подойдет для работы в нашем регионе из-за особенностей застройки областного центра, ландшафта и проселочных дорог в отдаленных районах области. Поэтому прежде чем принять решение о покупке той или иной модели мусоровоза, нужно не только познакомиться с его техническими характеристиками, но и испытать его в работе. Спецтехнику для тест-драйва производители предоставляют лучшим брянским перевозчикам. В этот раз новый мусоровоз с задней загрузкой, который производит смоленский завод KDM, испытывала в работе транспортная компания, которая занимается вывозом отходов в городе Брянске — ООО «Спецавтопредприятие», — рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.
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