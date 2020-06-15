На Брянщине поспели клубника и земляника

Участник сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте опубликовал в группе фотографию крупных ягод клубники, которые собрал на своем участке.

Публикация вызвала цепную реакцию у других участников. Они начали делиться фотографиями собственных первых урожаев и констатировать, что сезон уже открылся. А брянцы, у которых собственных участков нет, стали проситься к ним в гости.

Отдельные комментаторы поделились также фотографиями земляники. А один участник посвятил отдельную публикацию ягодам дикой земляники, которые насобирал, просто гуляя по лесу.