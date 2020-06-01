Детские школы искусств Брянщины получили новые барабаны

Девять детских школ искусств Брянщины получили комплекты новых барабанов для духовых оркестров, которые власти региона закупили по контраку между губернатором Александром Богомазом и Минпромторгом РФ. Об этом в среду сообщил региональный департамент культуры на своей странице во ВКонтакте.

Новые инструменты достались детской школе исскуств №2 имени Петра Чайковского, №3 им. Георгия Свиридова и №10 в Брянске, школа искусств им. Модеста Мусоргского в Фокино, школы исскусств в Добруни Брянского района, Дятькове, Унече и Погаре.

В марте эти школы искусств получили также комплекты новых духовых инструментов.