В Мглине коммунальщики задолжали 620 тысяч рублей за тепло и горячую воду

В Мглинском районе прокуратура выявила при проверке задолженность местного МУП «ЖКХ» перед поставщиком тепла и горячей воды Брянсккоммунэнерго. Об этом сообщила прокуратура Брянской области.

Сумма задолженности составила более 620 тыс. рублей, хотя конечные потребители коммунальных услуг оплачивали счета в основном исправно.

Надзорное ведомство выставило коммунальщикам представление устранить выявленное нарушение.