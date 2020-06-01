Прокуратура требует ямочного ремонта дороги в Мглинском районе

Прокурорская проверка установила, что состоянии дороги местного значения не соответствует ряду ГОСТов. На участке трассы присутствуют ямы, выбоины, просадки и неровности, шелушится верхний слой асфальта, частично разрушена кромка дорожного полотна.

Прокуратура Мглинского района направило в суд иск с требованием обязать отремонтировать дорогу Ветлевка — Вормино. Об этом сообщила прокуратура Брянской области.

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