Брянская девочка из Флотского переулка стала героиней федерального ток-шоу

Очередной выпуск программы «Пусть говорят» на Первом канале, вышедший в эфир накануне вечером, был посвящен малышке из Брянска, которая ранее была доставлена в больницу из приемной семьи в состоянии крайнего истощения и с обмороженным ногами.

Сейчас ребенок находится в областной больнице. Она идет на поправку, набирает вес и учится ходить заново.

В отношении чиновницы органа опеки и попечительства, которая была обязана контролировать ситуацию в проживающей во Флотском переулке приемной семье, следственные органы возбудили уголовное дело.

На днях девочку навестила в больнице региональный детский омубдсмен Инна Мухина. Ранее ситуацию с ребенком из Флотского переулка взяла на контроль федеральный уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, а об истории малышки рассказали федеральные СМИ. Они, в частности, сообщили, что ее приемный отец признал, что несколько дней находился в запое, а жена с родными детьми ушла от него из-за его пьянства.