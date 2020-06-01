В Брянске начал очередной набор Центр подготовки церковных специалистов
В Брянске начал очередной набор учащихся Центр церковных специалистов при епархии РПЦ. Об этом сообщил официальный сайт епархии.
Приемная комиссия уже работает, и желающие учиться могут подавать документы. Сделать это в условиях пандемии коронавируса они могут как лично, так и дистанционно, отправив сканированные копии документов на электронный адрес Центра: bryansk.du@yandex.ru.
Приемная комиссия находится по адресу: Брянск, ул. Покровская гора, д. 4.
Задать интересующие вопросы можно по телефонам: 59-96-03 и 59-96-04 и 8(900)362 75 43 — или в группе Центра во ВКонтакте.
1 августа в Центре состоится день открытых дверей.
Ранее мы сообщали, что в Центре завершился учебный год.
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