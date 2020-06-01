Прокуратура требует от властей обустроить тротуар и осветить дорогу в Брянском районе

В линейный отдел МВД России на станции Смоленск поступило заявление от руководителя Вяземской дистанции пути, что с места складирования железнодорожных деталей, расположенного возле здания мотовозного цеха, пропали изделия, предназначенные для осуществления ремонта и замены изношенных частей.

Отсутствие освещения и тротуара на этом участке дороги районная прокуратура выявила во время проверки.

Надзорное ведомство требовало от дорожного управления сделать уличное освещение и обустроить тротуар на подъезде к поселку Свень-Транспортная.

Советский районный суд удовлетворил в полном объеме иск прокуратуры Брянского района к управлению автоиобильных дорог Брянской области. Об этом в четверг сообщила областная прокуратура.

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