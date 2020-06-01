Жители Брянска активно включились в раздельный сбор отходов

В колл-центр регионального оператора стали чаще поступать звонки от жителей с просьбой установить контейнеры для макулатуры и пластика на площадке для сбора ТКО, расположенной во дворе дома.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и автономной некоммерческой организации Аналитический Центр Юрия Левады (АНО Левада-Центр), с начала реформы ситуация с организацией сбора и вывоза мусора в нашей стране значительно улучшилась - 67% жителей довольны. Также исследование показало, что 70% граждан России, рядом с домом которых установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, начали сортировать отходы, а почти половина из них делает это регулярно. При ответе на вопрос «Готовы ли вы сортировать мусор у себя дома для его дальнейшей переработки, если баки для раздельного сбора будут находиться рядом с вашим домом?», 73% респондентов ответили утвердительно. И брянцы – не исключение.

- Жители областного центра активно включились в раздельный сбор отходов. И это радует! Если еще год назад в колл-центр регионального оператора поступали звонки от жителей Брянска с просьбой убрать сетчатые накопители с контейнерной площадки, то сегодня ситуация кардинально изменилась – люди просят, чтобы мы устанавливали контейнеры для вторсырья в каждом дворе. Это говорит о том, что брянцы стали понимать важность федеральной реформы чистоты и пользу, которую приносит раздельный сбор отходов. Поддержка граждан в формировании культуры обращения с отходами очень нужна, - прокомментировал ситуацию генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области АО «Чистая планета» напоминает, что жители могут подать заявку на установку контейнеров для раздельного сбора отходов, позвонив в колл-центр по телефону: 606-444, или обратившись в свою управляющую компанию. Решение по установке сетчатых накопителей для макулатуры и пластика принимают жители МКД на общем собрании. Регоператор может установить контейнеры для раздельного сбора только на обустроенной площадке для ТКО, внесенной в реестр. То есть просто поставить накопители для вторсырья по просьбе жителей во дворе, где нет площадки,– нельзя. Но это не значит, что жители не могут включится в раздельный сбор отходов. В Брянске контейнеры для вторсырья в шаговой доступности. Адреса всех официальных мест накопления ТКО, где регоператор установил контейнеры для сбора картона и пластика, можно найти на интерактивной карте, размещенной на сайте АО «Чистая планета».