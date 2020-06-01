В Бежице продолжается капитальный ремонт улицы Бурова

На улице Бурова в Бежицком районе Брянска, где продолжается капитальный ремонт, подрядчик на 95% уложил асфальт на проезжей части и приступил к установке бордюрного камня. Об этом в четверг сообщила мэрия.

Проект предполагает также капремонт троутара и замену остановочных павльонов. Параллельно подрядчик обустраивает заездные карманы.

Обзая стоимость работ составит 43,5 млн рублей.

В 2017 году на Бурова сделали уличное освещение. Тогда на эти цели по решению губернатора было выделено более 65 млн рублей, что позволило заменить устаревшие фонари современными светильниками на светодиодах на 69 улицах областного центра, а на Флотской и Бурова протянули новые электролинии.

«В прошлом году мы заменили почти 2500 старых тусклых светильников на новые светодиодные. С одной стороны, это ощутимый объём выполненных работ по модернизации освещения, многие улицы стали очевидно светлее. Вместе с тем, этого недостаточно. В городе 20 000 светильников и из них на данный момент около 6 000 отвечают требованиям. В этом году в общей сложности мы планируем заменить не менее 2 000 светильников и продолжить замену в дальнейшем. Благодаря поддержке губернатора работа по модернизации освещения стала планомерной и системной. Постепенно мы выводим улицы город из сумрака», — цитирует мэра Брянска Александра Макарова пресс-служба мэрии.

Улица Бурова капитально ремонтируется в рамках нацпроекта по строительству безопасных и качественных дорог. Всего на этот год в него включен капитальный ремонт 20 брянских улиц.