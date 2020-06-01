В Брянске завершился конкурс проектов по патриотическому воспитанию дошкольников

В Брянске подвели итоги конкурса проектов по патриотическому воспитанию дошкольников, который был посвящен юбилею Победы. Об этом сообщила мэрия.

В конкурсе участвовали реализованные проекты по изучению воспитанниками детских садов областного центра вместе родителями, дедушками и бабушками истории Великой Отечественной войны и собственной семьи в ней. В условиях пандемии коронавируса большинство проектов пришлось реализовывать дистанционно.

Дети создавали семейные Книги памяти, альбомы в честь прадедушек и прабабушек, макеты боевой техники тех времен, участвовали в онлайн-экскурсиях по музеям и выставкам военной тематики, записывали на видео, как поют фронтовые песни, и тому подобное.

Лучшими жюри признало проекты Валерии Милославовой (детский сад №108 «Веснянка»), Марии Дюбаровой (детский сад №30 «Гвоздичка), Елены Зебницкой (детский сад №72 «Черёмушка»), Татьяны Алёхиной (детский сад № 112 «Лисичка») и коллективный проект воспитателей Татьяны Королькевич, Елены Емановой и Тамары Азаровой (детский сад №162 «Росинка»).

Всего в конкурсе участвовали 53 педагога дошкольного образования из 46 детских садов и дошкольных отделений школ Брянска.