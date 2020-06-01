Строители Дворца единоборств в Брянске монтируют металлические фермы
Строители Дворца единоборств на территории Старого аэропорта в Брянске начали монтаж металлических ферм под кровлю. Об этом сообщило в пятницу правительство Брянской области.
Фермы, которые изготовил завод в Почепском районе, состоят из четырех частей и представляют собой уникальную для региона конструкцию. Каждая имеет длину 53,6 м и весит 20 тонн. Для их подъема наверх используются два крана, способные поднимать груз весом до 40 тонн и 100 тонн соответственно. Всего предстоит смонтировать шесть таких конструкций.
После монтажа ферм поверх них установят семь аналогичных еще большей длины для верхнего уровня кровли.
Использование быстро возводимых конструкций, в том числе ферм, установка каждой из которых занимает 1-2 дня, позволяет ускорить темпы строительства.
В отличие от деревянных балок, фермы не подвержены гниению, заражению грибком и насекомыми, работают на растяжение и сжатие и способны выдержать тонну снега.
Внутри дворца разместятся основная арена с трибунами на 40 тыс. мест, 25-метровый бассейн на шесть дорожек, детский бассйен, тренировочные зады и площадки для игровых видов спорта — баскетбола, волейбола, настольного тенниса — и гостиница на 100 номерв.
Комплекс зданий будет состоять из пяти блоков, которые сейчас пребывают в разной степени готовности. До зимы подрядчик намерен подключить отопление и с наступлением холодов заняться внутренней отделкой. Сдать будущий дворец планируется в 2021 году.
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