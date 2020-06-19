Брянчанка нашла своеобразное применение защитной маске

В группе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте опубликовали фотографию женщины, своеобразно нарушающей масочный режим.

Средство защиты она носит, но прикрывает им не лицо, а голову от солнца.

Сфотографировали женщину в момент, когда она объяснялась с патрульным нарядом полиции.

Ранее мы сообщали, что на Кургане Бессмертия случилась потасовка между полицейскими и нарушителями масочного режима. Как сообщили затем несколько брянских СМИ, после этого инцидента полицейские устроили в субботу облавы на нарушителей масочного режима на Кургане Бессмертия, Набережной и в других людных местах Брянска.