Брянцы рассказывают в соцсети о нашествии ежей

«Не знаю то ли плакать или радоваться. Ежиха притащила своих ежат на территорию дачи. И умерла((( Оставила потомство своё нам. Теперь живем вот такой большой семьей», — написала она.

А участница группы «Подслушано Брянск» Алена Щербакова рассказала, что ее семье пришлось «усыновить» нескольких ежат.

«Три ежика по даче бегают — прямо нашествие», — рассказал один из них.

Брянские дачники пишут в местных пабликах во ВКонтакте об обилии ежей на участках.

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