Двор на проспекте Станке Димитрова зарос травой

Комментаторы пишут, что автор публикации не ценит своего счастья: в тех дворах, где трава скошена, сейчас Сахара. Ему также советуют скосить траву своими силами или заказать на выпас 40 кроликов, которые решат проблему за три часа.

«Вот такой двор по проспекту Станке Димитрова. Заросли по колено», — написал он.

Житель двора дома №2 по проспекту Станке Димитрова пожаловался в сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте, что двор зарос травой.

Актуальные темы

Новости партнёров



Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.

О чем не хотят говорить звезды — второй сезон сериала «Пиарщица» эксклюзивно в Wink Цифровой видеосервис Wink представляет эксклюзивную российскую премьеру второго сезона сериала «Пиарщица» (Flack) — циничный и с беспощадным английским юмором рассказ о буднях пиарщицы, которая с блеском вытаскивает звезд из опаснейших передряг, но не может навести порядок в своей личной жизни.

Железнодорожный переезд 206 км на станции Новозыбков будет закрыт для движения автотранспорта 25 и 26 июня в связи с ремонтными работами С 09:00 25 июня до 17:00 26 июня для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 206 км станции Новозыбков. Это связано с продолжающими плановыми ремонтными работами, необходимыми для обеспечения безопасности и надежности перевозок.

Игорь Маковский: в рамках проекта «Цифровой РЭС» более 1000 электросетевых объектов в регионах Центральной России и Приволжья оснащены интеллектуальным оборудованием «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию в регионах своей операционной ответственности проекта «Цифровой РЭС. Реконструкция и автоматизация распределительной сети» - одного из ключевых компонентов первого этапа концепции цифровой трансформации. Проект предполагает построение в районах электрических сетей системы дистанционного управления распределительной сетью с высоким уровнем автоматизации (комплексная автоматизация распредсети), обеспечивающей наблюдаемость в режиме реального времени параметров процесса передачи и потребления электроэнергии и позволяющей реализовать функции самодиагностики и самовосстановления, а также комплексной системы интеллектуального учёта электроэнергии.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

