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Двор на проспекте Станке Димитрова зарос травой

Опубликовано Сегодня, 08:35

Житель двора дома №2 по проспекту Станке Димитрова пожаловался в сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте, что двор зарос травой.

«Вот такой двор по проспекту Станке Димитрова. Заросли по колено», — написал он.

Комментаторы пишут, что автор публикации не ценит своего счастья: в тех дворах, где трава скошена, сейчас Сахара. Ему также советуют скосить траву своими силами или заказать на выпас 40 кроликов, которые решат проблему за три часа.

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