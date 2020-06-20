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Брянцы жалуются на замусоренность Центрального пляжа

Опубликовано Сегодня, 09:23

Участник сообщества «Типичный Брянск» во ВКонтакте опубликовал фотографии переполненных урн на Центральном пляже и залежей мусора рядом с ними.

«Центральный городской пляж. Почему все выходные не убирается мусор? Из-за разлива реки почти все контейнеры стоят в воде. Можно же доплатить, например, парням-спасателям за уборку территории, если городские коммунальщики в субботу и воскресенье в Брянске не работают», — написал он.

Комментаторы порекомендовали ему не оставлять мусор на пляже, раз уж видно, что урны переполнены, а выбрасывать в городе. А предложение доплачивать спасателям за уборку расценили как бред.

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