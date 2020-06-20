В Новозыбкове закроют на ремонт переезд

Железнодорожный переезд на 206 км на станции Новозыбков 25 и 26 июня будет закрыт на ремонт. Об этом соощила пресс-служба Московской железной дороги.

В течение двух дней железнодорожники выполнят ремонтные работы и проверят устройства безопасности на переезде.

Водителям на время ремонта предлагают воспользоваться другими переездами — на 209 км станции Новозыбков и на 202 км перегона Манюки — Новозыбков.