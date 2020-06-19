Житель Брянщины поймал в Десне огромную рыбину

Администраторы сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте разместили в соцсети фотографию рыбака, который держит гигантскую рыбу рядом с багажником автомобиля.

«Что за монстра словил рыбак на Десне в районе Рекович Дубровского района?», — спросил автор публикации.

Брльшинство комментаторов сходится во мнении, что это, скорее всего, толстолобик. Высказываются также предположения, что это рыба-мутант, которая заплыла в Десну из Чернобыля.

Одна из участниц дискуссии, предположила, что это царь-рыба, и ее надо было отпустить. Но ей возразили, что царь-рыба — это про осетровых, а гигантский толстолобик потянет от силы на прудовую корову.