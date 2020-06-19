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По улице 50-й Армии перестали ходить троллейбусы

Опубликовано Сегодня, 08:43

На улице 50-й Армии в Брянске во вторник и среду не будут ходить троллейбусы. Об этом сообщила мэрия города.

Конечной остановкой троллейбусных маршрутов, проходящих по улице 50-й Армии, на эти два дня станет вместо «Камвольного комбината» «Дружба».

Ограничение вводится на время капитального ремонта проезжей части. При этом автобусы и маршрутки будут следовать по улице 50-й Армии в обычном режиме.

Улица 50-й Армии — одна из 20 улиц Брянска, которые в этом году будут отремонтированы в рамках нацпроекта по созданию безопасных и качественных дорог.

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