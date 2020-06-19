Брянский драмтеатр снял документальный фильм о погибших на войне актерах
Труппа брянского драмтеатра сняла короткий документальный фильм о своих актерах, погибщих на войне.
В фильме рассказывается, что война застала труппу на гастролях в белорусском городе Гродно, где они 21 июня дали преьмеры спектакля «Машенька» по пьесе Афиногенова. Гродно стал финальной точкой двухмесячного турне труппы по городам Белоруссии. Гастроли в нем начались 19 июня 1941 года спектаклем по пьесе Погодина «Человек с ружьем», 20 июня — «Отелло» по Шекспиру.
В первый день войны немцы бомбили город. Найти транспорт, чтобы вернуться в Брянск, актерам не удалось, и они отправились домой пешком. Они еще не знали, что решением орловского облисполкома их театр, который тогда носил имя Маяковского, был уже расформирован.
Когда они дошли до Минска, который к тому времени был захвачен немцами, оккупанты сразу расстреляли четверых из них, а остальных мужчин отправили в концлагерь. В результате добраться до Брянска смогли только 11 участников труппы из бывших на гастролях 70. Это была почти вся труппа театра, включая оркестр.
Женщины из труппы договорились с немцами, что те разрещат им забрать своих мужчин. Но, оказавшись в концлагере, они пытались спасти как можно больше узников. Немцы вскоре поняли это и их прогнали.
Во время оккупации Брянска в здании драмтеатра немцы разместили свой театр. Спектакли шли на немецком языке, играли только немцы, а местных актеров допускали только в качестве статистов. Восстановлен после освобождения Брянска драмтеатр был в 1947 году.
В фильм вошли архивные снимки актеров театра и воспоминания очевидцев первых дней войны.
На гастролях в Гродно современная труппа театра побывала в 2006 году. Тогда актеры почтили память погибших коллег.
В помять о погибших на войне актерах театра в его фойе сделают в этом году инсталяцию. Цветы на панно нарисуют дети, внуки и правнуки работников театра.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» запускает уникальную интерактивную платформу для детей и их родителей, которая позволяет сформировать индивидуальную программу развития ребенка в соответствии с его возрастом и увлечениями. Платформа разработана с использованием нейросетевых технологий, искусственного интеллекта (AI) и дополненной реальности (AR) на базе мобильного приложения компании Devar — мирового эксперта в области дополненной реальности.
С постепенным снятием ограничений, действовавших из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионах Российской Федерации, для обеспечения перевозки пассажиров в начале июля меняется периодичность курсирования поездов, связывающих Брянск с Москвой и Санкт-Петербургом.
Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин посетил главный офис компании «Россети Центр» в Москве, где прошла встреча с генеральным директором «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского. Стороны обсудили реализацию цифровых проектов организаций, а также итоги участия сотрудников энергокомпании в военно-патриотическом марафоне, который был организован Федеральным казначейством в преддверии 75-летия Великой Победы.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.