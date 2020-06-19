Брянский драмтеатр снял документальный фильм о погибших на войне актерах

Труппа брянского драмтеатра сняла короткий документальный фильм о своих актерах, погибщих на войне.

В фильме рассказывается, что война застала труппу на гастролях в белорусском городе Гродно, где они 21 июня дали преьмеры спектакля «Машенька» по пьесе Афиногенова. Гродно стал финальной точкой двухмесячного турне труппы по городам Белоруссии. Гастроли в нем начались 19 июня 1941 года спектаклем по пьесе Погодина «Человек с ружьем», 20 июня — «Отелло» по Шекспиру.

В первый день войны немцы бомбили город. Найти транспорт, чтобы вернуться в Брянск, актерам не удалось, и они отправились домой пешком. Они еще не знали, что решением орловского облисполкома их театр, который тогда носил имя Маяковского, был уже расформирован.

Когда они дошли до Минска, который к тому времени был захвачен немцами, оккупанты сразу расстреляли четверых из них, а остальных мужчин отправили в концлагерь. В результате добраться до Брянска смогли только 11 участников труппы из бывших на гастролях 70. Это была почти вся труппа театра, включая оркестр.

Женщины из труппы договорились с немцами, что те разрещат им забрать своих мужчин. Но, оказавшись в концлагере, они пытались спасти как можно больше узников. Немцы вскоре поняли это и их прогнали.

Во время оккупации Брянска в здании драмтеатра немцы разместили свой театр. Спектакли шли на немецком языке, играли только немцы, а местных актеров допускали только в качестве статистов. Восстановлен после освобождения Брянска драмтеатр был в 1947 году.

В фильм вошли архивные снимки актеров театра и воспоминания очевидцев первых дней войны.

На гастролях в Гродно современная труппа театра побывала в 2006 году. Тогда актеры почтили память погибших коллег.

В помять о погибших на войне актерах театра в его фойе сделают в этом году инсталяцию. Цветы на панно нарисуют дети, внуки и правнуки работников театра.