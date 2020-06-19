Федеральный Первый канал посвятил сюжет брянским спасателям

Федеральный Первый канал во вторник посвятил короткий сюжет в утреннем выпуске новостей работе брянских спасателей.

В сюжете рассказывается, как сотрудники регионального ГУ МЧС каждый день патрулируют городские пляжи и следят, чтобы отдыхающие соблюдали масочный режим и правила безопасности. В частности, не лезли в воду пьяными и не оставляли без присмотра детей.

Из-за сильной жары многие брянцы предпочитают спасаться от нее у воды, несмотря на то, что пляжи по-прежнему остаются закрытыми для посещения, а купальный сезон официально не открыт.