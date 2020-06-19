Брянцы просят мусорного оператора навести порядок на пляжах
Жители областного центра жалуются на отсутствие контейнеров для отходов в местах отдыха и горы мусора на берегу. В колл-центр регионального оператора стали поступать звонки от брянцев с просьбой навести порядок.
- Поддерживать чистоту должны, конечно, сами отдыхающие. И каждый должен убирать за собой. А вот позаботиться об установке контейнеров, куда отдыхающие могут выбросить мусор, обязаны районные администрации. Для этого им необходимо заключить договор с региональным оператором по обращению с ТКО и согласовать график вывоза отходов. Но это сделали далеко не все, несмотря на то, что в регионе установилась жаркая летняя погода, постепенно снимают карантинные ограничения, и жители все больше времени проводят на пляжах. Поэтому в наш колл-центр и стали поступать звонки от возмущенных горожан. Кто-то жалуется на отсутствие контейнера в месте отдыха – установленная маленькая урна – это не решение вопроса, а кто-то на переполнение накопителя для отходов, даже если он и установлен. Мы напоминаем районным администрациям, что необходимо не только заключить договор на установку контейнеров и вывоз отходов. Но также нужно еще и учитывать частоту вывоза мусора - в летний сезон, когда погода благоприятна для отдыха на природе, график нужно менять в сторону увеличения. Для этого они должны обратиться к регоператору и согласовать дополнительные рейсы, - прокомментировала ситуацию заместитель руководителя управления транспортной логистики АО «Чистая планета» Ольга Долгополова.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» запускает уникальную интерактивную платформу для детей и их родителей, которая позволяет сформировать индивидуальную программу развития ребенка в соответствии с его возрастом и увлечениями. Платформа разработана с использованием нейросетевых технологий, искусственного интеллекта (AI) и дополненной реальности (AR) на базе мобильного приложения компании Devar — мирового эксперта в области дополненной реальности.
С постепенным снятием ограничений, действовавших из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионах Российской Федерации, для обеспечения перевозки пассажиров в начале июля меняется периодичность курсирования поездов, связывающих Брянск с Москвой и Санкт-Петербургом.
Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин посетил главный офис компании «Россети Центр» в Москве, где прошла встреча с генеральным директором «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского. Стороны обсудили реализацию цифровых проектов организаций, а также итоги участия сотрудников энергокомпании в военно-патриотическом марафоне, который был организован Федеральным казначейством в преддверии 75-летия Великой Победы.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.