Брянцы просят мусорного оператора навести порядок на пляжах

Жители областного центра жалуются на отсутствие контейнеров для отходов в местах отдыха и горы мусора на берегу. В колл-центр регионального оператора стали поступать звонки от брянцев с просьбой навести порядок.

- Поддерживать чистоту должны, конечно, сами отдыхающие. И каждый должен убирать за собой. А вот позаботиться об установке контейнеров, куда отдыхающие могут выбросить мусор, обязаны районные администрации. Для этого им необходимо заключить договор с региональным оператором по обращению с ТКО и согласовать график вывоза отходов. Но это сделали далеко не все, несмотря на то, что в регионе установилась жаркая летняя погода, постепенно снимают карантинные ограничения, и жители все больше времени проводят на пляжах. Поэтому в наш колл-центр и стали поступать звонки от возмущенных горожан. Кто-то жалуется на отсутствие контейнера в месте отдыха – установленная маленькая урна – это не решение вопроса, а кто-то на переполнение накопителя для отходов, даже если он и установлен. Мы напоминаем районным администрациям, что необходимо не только заключить договор на установку контейнеров и вывоз отходов. Но также нужно еще и учитывать частоту вывоза мусора - в летний сезон, когда погода благоприятна для отдыха на природе, график нужно менять в сторону увеличения. Для этого они должны обратиться к регоператору и согласовать дополнительные рейсы, - прокомментировала ситуацию заместитель руководителя управления транспортной логистики АО «Чистая планета» Ольга Долгополова.