В Клинцах прокуратура наказала чиновников за свалки на кладбищах
В Клинцах прокуратура при проверке исполнения законов в сфере обращения с отходами выявила четыре стихийных свалки. Об этом сообщила во вторник прокуратура Брянской области.
Свалки обнаружились на улице Дзержинская и трех кладбищах города — Зубовском, Стодольском и Ардоньском.
Причиной образования свалок в надзорном ведомстве считают, что мэрия не организовала своевременный вывоз мусора.
Администрация Клинцов получила представление убрать свалки. Документ находится на рассмотрении.
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