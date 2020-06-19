В Клинцах прокуратура наказала чиновников за свалки на кладбищах

В Клинцах прокуратура при проверке исполнения законов в сфере обращения с отходами выявила четыре стихийных свалки. Об этом сообщила во вторник прокуратура Брянской области.

Свалки обнаружились на улице Дзержинская и трех кладбищах города — Зубовском, Стодольском и Ардоньском.

Причиной образования свалок в надзорном ведомстве считают, что мэрия не организовала своевременный вывоз мусора.

Администрация Клинцов получила представление убрать свалки. Документ находится на рассмотрении.