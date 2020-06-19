Поезда из Брянска в Москву и Санкт-Петербург станут ходить чаще

С 1 июля в железнодорожное расписание добавятся дополнительные поезда, курсирующие между Брянском и Санкт-Петербургом и Москвой.

Поезда № 739 Брянск — Москва и №742 в обратном направлении будут курсировать днем в пятницу, субботу и воскресенье.

А поезд Брянск — Санкт-Петербург будет отправляться из Брянска по нечетным числам в 15:08, а в обратном направлении — в 14:30 по четным.

Пока поезд Брянск — Санкт-Петербург и в обратном направлении курсирует раз в четыре дня. А с 1 июля будет ходить через день.