В Злынке суд отправил на принудительное лечение больного туберкулезом

В Злынковском районе прокуратура выявила местного жителя 60 лет, который, зная, что болен туберкулезом, уклонялся от лечения, тем самым представляя опасность для окружающих. Об этом сообщила во вторник прокуратура Брянской области.

По закону больные с таким диагнозом обязаны пройти лечение. А если они не сделают этого добровольно, им приходится отправляться в тубдиспансер по решению суда.

Районная прокуратура направила соответствующий иск, который райсуд удовлетворил в полном объеме.