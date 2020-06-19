Над Брянском показалась двойная радуга

Участник сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте во вторник опубликовал в соцсети фотографию двойной радуги.

По его словам, это редкое атмосферное явление он наблюдал над городом перед дождем. Хотя обычно радуга становится видна после дождя.

Последние дни Брянск заливают дожди. В частности, вчера на город обрушилась майская норма осадков. Жители областного центра и городов области жаловались в соцсетях на подтопления. Так, на Авиационной улице после вчерашнего ливня затопило парковку во дворе. Однако уже завтра синоптики обещают брянцам до +27 и без осадков.