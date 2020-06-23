Жители Клинцов раскритиковали новые остановки

Участники сообшества «Подслушано Клинцы» во ВКонтакте расценили как симпатичные, но непрактичные новые остановочные павильоны, которые появились в городе на улицах Скачковской и Бессарабова.

По их мнению, из-за специфической конструкции крыши остановки неспособны укрыть людей, ожидающих транспорт, от дождя, снега или града, внутри павильона остается только совсем маленький сухой островок.

Комментаторы сравнивают новые остановки с туфлями на шпильках и предполагают, что те, кто их проектировал, сами общественным транспортом не пользуются