После открытия «Аэропарка» там выстроились очереди

Администрация группы «Подслушано Брянск» во ВКонтакте накануне вечером опубликовала фотографии из ТРЦ «Аэропарк», где после открытия большинства расположенных внутри него магазинов в них стали выстраиваться очереди.

«Открылся Аэропарк. В магазины выстроились очереди. Пускают ограничено количество людей. Но в примерочных всё равно очередь», — говорится в комментарии к публикации.

Комментаторы иронизируют, что в очередях стоят те самые люди, которые до послабления режима самоизоляции жаловались, что у них нет денег даже на еду и оплату ипотеки.

Ранее мы сообщили, что в ТРЦ «Аэропарк» возобновили работу большинство магазинов.