На Брянщине сложили полномочия четверо судей

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Сложили с себя судейские полномочия судьи Мглинского райсуда Бушмелев, Дятьковского городского суда Балабанов, Навлинского райсуда Данилкин и мирового судьи 10 участка Володарского района Брянска Фрей.

На состоявшемся на днях квалификационной коллегии судей Брянской области были прекращены полномочия четырех судей разных судов региона. Об этом сообщил официальный сайт коллегии.

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