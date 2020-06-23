Прокуратура заставила брянских чиновников купить детям лекарства

В прокуратуру Брянска обратилась жительница областного центра, детей которой, имеющих инвалидность, власти не обеспечили дорогостоящим лекарством, в лечении которым они нуждаются. Об этом сообщила областная прокуратура.

Директор регионального департамента здраоохраннения женщине в обеспечении лекарством отказал.

Однако надзорное ведомство обратилось с иском в суд, и тот обязал департамент купить детям лекарства за счет бюджета региона. После этого деньги на покупку нашлись, и препарат был предоставлен нуждающимся.